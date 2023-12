Seit wenigen Monaten ist der Klagenfurter Flughafen wieder offiziell in öffentlicher Hand. Das Land Kärnten hält über die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) 80 Prozent der Anteile und die Stadt Klagenfurt die restlichen 20 Prozent. Wie seit dem Kassasturz bekannt ist, hat der Flughafen hohen Zuschussbedarf. Dafür erfolgte am Dienstag die erste Weichenstellung. Das Land Kärnten hat in der Regierungssitzung beschlossen, dass der KBV 2024 11 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, damit diese eine Kapitalerhöhung in der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft (KFBG) durchführen kann. „Das soll für den Flughafen Klagenfurt die Liquidität sicherstellen und nötige Investitionen ermöglichen“, erklärte Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP).