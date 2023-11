Der Flughafen Triest hat 2023 knapp eine Million Passagiere, zum Vergleich: In Klagenfurt werden es 150.000 sein, so die Prognose. Beide Airports setzen massiv auf Ryanair. In Triest fliegt beinahe jeder Zweite mit dem irischen Billigflieger, elf Ryanair-Verbindungen ab und nach Triest sind derzeit im Angebot. Es sei vereinbart, dass „pro Saison zwei weitere dazu kommen“, erklärt Antonia Marano, der Präsident des Flughafens Triest. Also vier pro Jahr.