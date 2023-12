Vor zwei Wochen kündigte der Geschäftsführer des Klagenfurter Flughafens, Maximilian Wildt, an, zu Jahresende würde der Werbevertrag mit dem früheren Mehrheitseigentümer Lilihill auslaufen. Das bekannteste Symbol dieser Vereinbarung war das weithin über das Flugfeld sichtbare Logo „Lilihill Capital Group“ am Terminalgebäude.

Die Kosten für die Abnahme werde man an die Immobiliengesellschaft Lilihill verrechnen, kündigte Wildt damals an, weil der frühere Mehrheitseigentümer zuvor nicht auf Aufforderungen, das Werbeemblem abzumontieren, reagiert habe. Doch kurz vor Weihnachten wurde Lilihill von sich aktiv, berichtet Wildt am Donnerstag: Stunden zuvor wurde das Lilihill-Logo nun doch abmontiert.

Dieses große Lilihill-Logo und Symbol für die Kurzzeit-Privatisierung am Flughafen Klagenfurt ist seit Donnerstag Geschichte © Weichselbraun Helmuth

Nun prangt nur mehr das kleine Airport-Klagenfurt-Schild am Terminalgebäude, ein neues, größeres, soll nicht folgen. Wildt findet es „gut, dass das Lilihill-Logo weg ist“. Größere Freunde bereitet ihm freilich, dass Land Kärnten bzw. die Kärntner Beteiligungsverwaltung und die Stadt Klagenfurt diese Woche über 13 Millionen Euro an Kapitalerhöhung für Investitionen und Abgangsdeckung 2024 freigegeben haben.