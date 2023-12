Ein intensives Jahr steht dem Aiport Klagenfurt bevor. In der Generalversammlung der Kärntner Flughafenbetriebsgesellschaft am Mittwoch wurden das Budget und das Investitionsprogramm für 2024 fixiert. „Das Budget, wie es vorliegt und vom Aufsichtsrat einstimmig empfohlen wurde, sowie das geplante Investitionsprogramm sind auf ihre Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit abgeklopft worden“, sagt Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung, die für das Land 80 Prozent der Flughafen-Anteile hält. Zeitnah werde man in die Umsetzung gehen. Der größte Investitionsbrocken ist der neue Hangar für das BMI. „Er wird 4,3 Millionen Euro kosten und der Baustart erfolgt 2024“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt.