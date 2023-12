Wie die ÖBB auf ihrer Webseite melden, sind im Zugverkehr zwischen Wolfsberg und St. Paul im Lavanttal derzeit keine Fahrten möglich. „Es kam zu einem technischen Defekt in der Oberleitung“, sagt ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel auf Anfrage. Laut ÖBB werden voraussichtlich bis Mittag keine Züge auf der Strecke verkehren. Zwischen St. Paul und Wolfsberg wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es kommt zu Verzögerungen bis zu 30 Minuten.

Die ÖBB weisen auch darauf hin, dass das Platzangebot begrenzt sein kann: „Nutzen Sie daher nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten“, ist auf der Webseite zu lesen. Reisenden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werde „dringend empfohlen“, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB Kund:innenservice unter der Telefonnummer 05-1717-5 in Verbindung zu setzen, um eine barrierefreie Reisekette zu gewährleisten.

Damit reißen die Probleme im Zugverkehr nicht ab. Anfang Dezember waren Reisende im Schneechaos auf der Fahrt von Wien nach Kärnten in Graz gestrandet, wenige Tage später saßen ÖBB-Passagiere in Tarvis fest, in der Vorwoche klagten Fahrgäste über Fahrkomfort-Einbußen auf der Südbahnstrecke. Laut ÖBB seien die Einschränkungen noch Nachwirkungen des Schneechaos Anfang Dezember.