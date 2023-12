Im Oktober hatte ein 15-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Spittal/Drau Anzeige erstattet. Die Jugendliche gab bei der Polizei an, dass sie von einem 23-jährigen Mann aus dem Bundesland Salzburg vergewaltigt worden sei. Die Tat habe sich bereits im Jänner 2023 in einem Pkw ereignet. Der 23-Jährige soll die 15-Jährige zu sexuellen Handlungen und zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Wie das Landeskriminalamt am Sonntag mitteilte, wurde der Salzburger nun festgenommen. Neben Beamten des LKA Kärnten waren auch Beamten der PI St. Michael im Lungau involviert. Der 23-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. „Er bestreitet die Vorwürfe und gab an, dass einvernehmlicher Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte“, so die Polizei.