Wer tut so etwas? Das fragt sich wohl eine 40-jährige Kellnerin. Die Frau arbeitet in einem Lokal im Skigebiet Nassfeld. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden ihr aus der Kellnerbrieftasche mehr als 1600 Euro Bargeld gestohlen. Der oder die Diebe schlugen am Samstag in einem unbeobachteten Moment zu. Die 40-Jährige hatte die Brieftasche auf eine Ablage gelegt, um die Toilette aufzusuchen. Kurze Zeit später war das Geld weg.