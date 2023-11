Theater, Kabarett, Jazz und ein Glaserl Wein – das sind die Kammerlichtspiele Klagenfurt. Und natürlich noch viel mehr. Seit 15 Jahren gibt es das Haus am Kardinalplatz an der Adresse Adlergasse 1. Einst stand hier das Hotel Schwarzer Adler, ab 1942 gab es am Standort ein Kino. Als das Lichtspieltheater schloss, stand das Haus leer –bis Peter Polzer die Location in einen Jazzclub verwandelte. Heute stehen Sabine Kristof-Kranzelbinder(42) als Obfrau, Natalija Hartmann (31) als Büroleiterin und Ali Rafati (47) als Barchef für Kunst und Kultur mit Niveau.