„Nenad wer?“ Die Bild-Zeitung brachte auf den Punkt, was sich viele Fußballfans dachten. Nenad Bjelica, in Kärnten als Fußballer und Trainer bekannt, muss sich in Deutschland erst einen Namen machen. Das könnte aber schnell passieren, wenn der 52-jährige Neo-Coach von Fußball-Bundesligist Union Berlin umsetzt, was er bei seinem Amtsantritt am Sonntag ankündigte: „Wer Leistung bringt, wird mein Freund. Wer nicht, wird Probleme haben.“ Disziplin ist beim gebürtigen Kroaten großgeschrieben. „Freundliche Autorität“, nennt es Bjelica.