Die Gruppenphase der Champions League biegt auf die Zielgerade. Und Klarheit darüber, wer in der Königsklasse überwintert und 2024 in der K.o.-Phase weiterspielt, herrscht lediglich in den Gruppen D und G. Einerseits stehen Manchester City und Leipzig – die heute in Manchester aufeinander treffen – bereits als Achtelfinalist fest. Andererseits stehen in der Salzburg-Gruppe Real Sociedad und Inter Mailand bereits als Aufsteiger fest.

Gruppe A

Bayern München hat – wie in den vergangenen Jahren – das Ticket für das Achtelfinale bereits fix und kann die verbleibenden zwei Spiele entspannt bestreiten. Dahinter kämpfen Kopenhagen, Galatasaray und Manchester United um einen weiteren Platz für die Königsklasse. Nur für die Engländer könnte der Kampf um das Achtelfinale bereits nach dieser Runde erledigt sein. Galatasaray spielt noch gegen Manchester United und Kopenhagen.

Gruppe B

Premier-League-Tabellenführer Arsenal ist von der Tabellenspitze der Gruppe B zu stoßen. Vermeintlich duellieren sich PSV Einhoven und Lens sich um das Achtelfinale. Die Chancen von Sevilla sind aber noch intakt: Eindhoven und Lens müssen nämlich noch gegen Arsenal und Sevilla antreten. Gewinnen Sevilla und Arsenal beide Spiele, ziehen die Spanier mit den Engländern ins Achtelfinale mit ein.

Gruppe C

Geht es nach der Papierform, steigt Napoli mit Real Madrid ins Achtelfinale mit auf. Sporting Braga hat aber noch die Chance die Süditaliener abzufangen. Dann, wenn Napoli am Mittwoch nicht gegen Real gewinnt und Braga beim Debüt von Nenad Bjelica gegen Union Berlin gewinnt. Dann kommt es am letzten Spieltag in Napoli zum direkten Duell um den Aufstieg. Bei Braga hat sich Napoli 2:1 durchgesetzt.

Gruppe D

Zammg‘räumt ist im Kampf um das Achtelfinale. Zwischen Salzburg und Benfica geht es am letzten Spieltag um den Verbleib in der Europa League – es sei denn Salzburg punktet am Mittwoch gegen Real Sociedad während Benfica gegen Inter nicht punktet.

Gruppe E

Drei Mannschaften, zwei Plätze im Achtelfinale der Champions League. Atletico, Lazio und Feyenoord haben noch die Chance. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone trifft noch auf beide Kontrahenten – nicht die einfachste Ausgangsposition für den Gruppenfavoriten. Feyenoord könnte erstmalig in das Achtelfinale einziehen. Im direkten Duell zwischen Lazio und Feyenoord haben die Niederländer um Verteidiger Gernot Trauner die Nase vorne.

Gruppe F

Als Todesgruppe wurde die Gruppe F vor Beginn der Gruppenphase tituliert. Und zwei Runden vor Ende der Gruppenphase wird klar, was damit gemeint war. Dortmund, PSG, Milan und Newcastle haben alle die Chance ins Achtelfinale einzuziehen – für alle vier Mannschaften kann die Europacup-Saison aber noch vor dem Jahreswechsel ganz vorbei sein. Dortmund (bei Milan) und PSG (gegen Newcastle) haben aber heute die Chance, den Einzug ins Achtelfinale zu fixieren.

Gruppe G

Keine Spannung in Gruppe G: Manchester City und Leipzig sind durch. Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern duellieren sich heute um das Weiterspielen in die Europa League. Der Sieger ist weiter, für den Verlierer die Europacup-Saison vorbei.

Gruppe H

Der Sieger der heutigen Begegnung zwischen Barcelona und Porto kann fix für das Achtelfinale planen. Im Falle eines Unentschiedens mischt Schachtar Donezk plötzlich mit. Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell zwischen den Ukrainern und den Portugiesen. Barcelona hat sehr gute Karten – am letzten Spieltag ist die Mannschaft von Trainer Xavi bei Royal Antwerpen der große Favorit.