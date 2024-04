Die spanische Fußballmeisterschaft ist so gut wie entschieden. Mit einem 3:2-Erfolg im „Clasico“ über den FC Barcelona baute Real Madrid den Vorsprung in der Tabelle auf die Katalanen auf elf Punkte aus, sechs Runden sind noch zu absolvieren.

Barcelona ging schon in der 6. Minute durch Andreas Christensen in Führung, Vinicius junior glich in der 18. Minute aus. Fermin sorgte in einem in der zweiten Hälfte sehr lebhaften Spitzenduell für die neuerliche Barca-Führung (69.), aber das „Weiße Ballett“ reagierte umgehend. Nach Vorlage von Vini Junior traf Lucas Vazquez zum 2:2. Jude Bellingham sorgte schließlich nach einem sehr schönen Angriff in der 91. Minute für die Entscheidung.