Na ge, wir hom gsogt im Onzug!“ Mit dieser Aussage in einem aktuellen TV-Werbesport verbuchte Skisprung-Ass Daniel Tschofenig (SV Achomitz-Zahomc) noch mehr Sympatiepunkte, als er es bisher bereits getan hat. Der 21-Jährige verriet aber, dass ihm beim Dreh kurz der Gedanke nicht losließ, er könnte „ein wenig als Depp in der Runde“ rüberkommen, doch von wegen. „Das Feedback war unglaublich. Ich finde sie sehr gelungen. Sie sticht an und für sich heraus.“