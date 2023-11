Im Rahmen der Kärntner Familien- und Brauchtumsmesse in Klagenfurt fand am Samstag die bereits traditionelle Kärntner Honigprämierung statt. 270 Imkerinnen und Imker aus dem gesamten Bundesland haben ihre Honige eingereicht, um sie von der Fachjury bewerten zu lassen. Die begehrten „Kärntner Bären“ für die besten Honige gingen an Bienenzüchter aus den Bezirken Völkermarkt, Spittal, Hermagor und Villach Land.