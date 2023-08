"Es war ein furchtbares Jahr", konstatiert Christian Salzer, Obmann des Bienenzuchtvereins St. Veit/Glan und Umgebung. Die Imkerei in Mittelkärnten hatte mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Vor allem das Wetter machte den Züchterinnen und Züchtern zu schaffen. "Die großen Probleme waren in erster Linie das kalte Frühjahr und der danach folgende Regen, die vielen Unwetter", bedauert Salzer. Dieser Umstand führte dazu, dass man die Völker bis in den Juni hinein füttern musste. Andernfalls wären sie verhungert, so Salzer. Selbst verglichen mit dem ohnehin nicht herausragenden Vorjahr schneidet 2023 mehr als dürftig ab: "Dieses Jahr war strichweise ein Totalausfall. Die Imker haben teilweise nicht einmal 20 Kilo geschleudert. Grundsätzlich kann man festhalten, dass es im Bezirk St. Veit zwischen 50 und 100 Prozent Ausfall gab", betont der Obmann.