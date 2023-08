In St. Georgen am Längsee stieß ein Leser auf die gelbe Raupe eines seltenen Schmertterlings, der eigentlich ein "Zuwanderer" ist - der Totenkopfschwärmer. Die Raupe fiel aufgrund ihrer stattlichen Länge auf: Sie wird ausgewachsen rund 130 Millimeter lang, zusätzlich ist sie auffällig gefärbt in grün-gelblicher, aber auch braunen oder gelb-oranger Farbe. Bis so ein Falter an den Längsee kommt, legt er lange Wege zurück: Margret Huß, die im Rahmen ihres Masterstudiums - Ökologie und Evolutionsbiologie - die Verbreitung einer anderen Schmetterlingsart in Kärnten untersucht, weiß über den Totenkopfschwärmer: "Er ist ein echter Wanderfalter, vermehrt sich in Afrika und wandert auch nach Mittel- und Nordeuropa aus."