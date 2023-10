Die Prognosen der Meteorologen sind eingetroffen – leider. In weiten Teilen Kärntens und Osttirols gibt es seit Montagabend immer wieder starke Niederschläge, verbunden mit Föhnstürmen und einer deutlichen Abkühlung. Während es auf den Bergen schneit, etwa auf dem Felbertauern in Osttirol oder der Turrach in Kärnten, steigen in tieferen Lagen die Pegelstände vieler Flüsse. Hänge rutschten ab, Muren verlegten Straßen und Wege. Dutzende Feuerwehren sind im Einsatz.