Nach dem Starkregen von Donnerstagnacht auf Freitag, der für Unfälle, Straßensperren und Überflutungen in Kärnten und bei unseren Nachbarn in Slowenien und Italien sorgte, beruhigt sich das Wettergeschehen vorerst. „Nur in Unterkärnten sind in der Nacht auf Samstag noch kleinere Regenschauer zu erwarten. Der Samstag wird wesentlich freundlicher und trocken bleiben“, prognostiziert Paul Rainer, Meteorologe der GeoSphere Austria. In Osttirol und Kärnten starten der Samstag mit Frühtemperaturen zwischen fünf bis acht Grad, im Laufe des Tages steigt die Thermometersäule auf bis zu 15 Grad. „Am Nachmittag können sich vereinzelt in Osttirol und Oberkärnten, vor allem in den Bergen Quellwolken bilden. Im Osten wird die Sonne dominieren“, sagt Rainer.

„Konstant bleiben weiterhin zwei Faktoren: Es bleib unbeständig und viel zu warm für die Jahreszeit“, sagt der Meteorologe und kündigt schon für Sonntag wieder mehr Wolken an: „In Osttirol und Oberkärnten wird es überwiegend bedeckt und wolkig. Vom Italien aus stauen sich die Wolken bei uns. Nur mit Glück wird sich die Sonnen größeren Tälern durchkämpfen und für Auflockerung sorgen“. In Unterkärnten startet der Tag mit Frühnebel, Am späteren Vormittag wird sich die Sonne aber zeigen. „Am Nachmittag erwarte ich in den Bergen wieder starken Föhnwind. Windspitzen bis 80 km/h sind möglich. Der Föhn wird sich aber kaum bis in die Täler durchschlagen“, sagt Rainer.

Der Montag startet in Osttirol und Oberkärnten ähnlich wie der Vortag mit viel Wolken: „Ab Mittag, spätestens am Nachmittag wird es regnen“, so Rainer, der wiederum dem Osten Kärntens etwas besseres Wetter verspricht: „In Unterkärnten wird der Wind für Auflockerung in der Wolkendecke sorgen“. Definitiv wird der Montag nicht zu Bergtouren einladen, denn es wird nur wenige Sonnenfenster geben und in den Bergen sind Nebelbänke zu erwarten. Im Klagenfurter Becken sind wiederum einige Sonnenstunden am Montag zu erwarten. „In Ferlach etwa sind Tageshöchstwerte bis 19 Grad drin, gegen Westen 13 bis 14 Grad“, sagt der Meteorologe.

Am Dienstag kommt wieder eine Störungsfront vom Süden, die für ähnliche Bedingungen wie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sorgen wird. „Das Oberitalientief wird für kräftige Schauer am Vormittag sorgen. Erst gegen Nachmittag ist mit Niederschlagspausen zu rechnen“, sagt Rainer der im Lesachtal mit bis zu 40 Millimeter und im Lavanttal mit zehn bis 20 Millimeter Niederschlag rechnet. Die Schneefallgrenze wird in etwa 2500 Meter Seehöhe liegen, „Eventuell kann es in den Tauern bis 2000 Meter runterschneien“, so Rainer.

Die gute Nachricht: Am Feiertag wird es schön. „Am Vormittag kann es am Mittwoch im Klagenfurter Becken noch nebelig starten, aber spätestens bis Mittag wird es auch hier sonnig, wie im Rest des Landes“, sagt Rainer und verspricht auch ideales Bergwetter zu Allerheiligen. In der Früh wird es um die vier Grad haben, die Tageshöchstwerte werden bei 15 bis maximal 16 Grad liegen. Auch auf 2000 Meter Seehöhe sollen noch milde vier Grad Plus vorherrschen. „Doch wie bereits erwähnt bleibt das Wetter unbeständig. Die nächsten Störungen kündigen sich für Freitag und Sonntag an. Auch hier rechnen wir mit Starkregen mit bis zu 50 Millimetern Niederschlag und vereinzelt auch mit heftigen Gewittern“, so Rainer.