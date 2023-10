Der bekannte Schweizer Meteorologe Jörg Kachelmann warnt Kärnten auf X (vormals Twitter) vor heftigen Regenfällen: „Ja, man muss das für die Gail, weitere Zuflüsse und die Drau im Auge behalten, noch größere Modellunterschiede, aber in einem zivilisierten Land würde sich jetzt ein Krisenstab zusammenfinden. Und vielleicht tut er das ja auch schon“, schreibt Kachelmann auf X provokant.

„Was die Einschätzung des Wetters angeht, hat Kachelmann recht, es kommt einiges auf uns zu. Die Art, wie er es über soziale Netzwerke verbreitet, zeigt aber wenig Respekt gegenüber Kollegen und gegenüber den Verantwortlichen in Kärnten“, sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria. Natürlich habe man das Wetter im Auge und ist bereits in regem Austausch mit den Behörden: „In Oberkärnten hat es schon in den vergangenen zehn Tagen viel geregnet und die Flüsse führen derzeit um ein Drittel mehr Wasser als zuvor. Wir sind deshalb schon länger mit den verantwortlichen Stellen in Kontakt. Noch ist aber keine Krise eingetreten, es gibt also keinen Grund für einen Krisenstab. Die letzte Einschätzung habe ich heute, Montag, um sieben Uhr früh telefonisch an den Katastrophenschutzbeauftragten übermittelt. Montagmittag wird man sich in größerer Runde zusammensetzten“, sagt Hohenwarter.

Das wird aus dem Büro des Katastrophenschutzreferenten, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) bestätigt: „Alle Stellen werden zusammenkommen, um eine Risikoeinschätzung abzugeben. Bei dem Treffen werden die betroffenen Bezirkshauptmannschaften Hermagor, Spittal und Villach-Land sowie Vertreter von Bundesheer, vom Hydrografischen Dienst, von der GeoSphere Austria unter der Expertenleitung des Katastrophenschutzes dabei sein.“ Man bereite sich präventiv vor, eine Krise sei bisher nicht eingetreten, aber man werde die ganze Woche wachsam bleiben, denn Prognosen deuten auf bis zu drei Starkregenereignisse hin.

„Es wird richtig schütten“

„Montagnachmittag beginnt es mit Regenschauern in Oberkärnten, die werden gegen Abend immer stärker. Am intensivsten wird es gegen Mitternacht. Da wird es richtig schütten“, prognostiziert Hohenwarter. Mehr als 100 Liter pro Quadratmeter können stellenweise zusammenkommen. „Der Schwerpunkt wird zwischen dem Nassfeld und dem Lesachtal liegen und sich langsam Richtung Drau- und Mölltal verlagern. Der Hydrografische Dienst rechnet für die Gail mit einem fünf bis zehnjährigen Hochwasser“, so der Meteorologe. Die Front werde von Südwesten nach Nordosten ziehen und die Intensität der Niederschläge dabei fortlaufend abnehmen. Im Osten Kärntens werden die Regenschauer erst in der zweiten Nachthälfte ankommen und werden weniger heftig ausfallen.

Dienstagvormittag ist mit einer kurzen Wetterberuhigung zu rechnen. „Ab Mittag zieht aber eine Kaltfront ein. Dann sind zeitweise auch starke Gewitter in ganz Kärnten möglich, die erst am späten Nachmittag enden werden“, sagt Hohenwarter. Der Mittwoch wird ruhig bleiben, „mit klassischem Herbst-Hochnebel-Wetter“.

Nächste Front im Anmarsch

Doch damit sind Starkregen und die Gefahr möglicher Unwetterereignisse diese Woche längst nicht gebannt, warnt der Meteorologe: „Leider nein, die Modelle sind sich mittlerweile einig. Von Donnerstag auf Freitag kommt erneut intensiver Niederschlag auf Kärnten zu.“ Sorgen bereitet den Experten die hohe Schneefallgrenze: „Nur etwa zehn Prozent der Niederschläge kommen in Form von Schnee. Das bedeutet sehr viel Wasser, das von den Bergen in die Täler fließt. Das bei bereits hohen Pegeln und gesättigten Böden“, sagt Hohenwarter. Der Meteorologe erklärt, dass im Gegensatz zum Sommer im Herbst die Wärme fehle, um das Wasser in den Böden und Gewässern schneller zu verdunsten: „Damit schaukelt sich die Situation mit jedem Starkregenereignis etwas mehr auf und schon für Samstag kommt die nächste Störung. Wie stark die wird, da sind sich die Modelle aber bislang noch nicht einig“.

