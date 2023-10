Die Prognosen der Meteorologen sind eingetroffen: In Kärnten und Osttirol stürmt es heftig.

14.38 Uhr

Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) stehen bereits einige Feuerwehren im Einsatz. Umgestürzte Bäume blockieren Straßen. Wegen Sturmschäden gesperrt: B 107 Großglockner Straße ab der Mautstelle, B 99 Katschberg Straße auf Höhe der Landesgrenze, L 19 Innerkremser Straße zwischen Kremsbrücke und Innerkrems, B 109 Wurzenpass Straße.

14.15 Uhr

Speziell auf den Bergen bläst der Wind extrem stark. Auf dem Sonnblick wurden bereits Orkanböen mit 163 km/h gemessen. Auch auf der Villacher Alpe (Dobratsch) gibt es orkanartige Windböen. Laut Geosphere Austria (vormals Zamg) erreichten die Spitzen bisher 140 km/h. Auch auf der Gerlitzen und dem Katschberg sind es über 90 km/h. Einige Seilbahnen haben daher am Freitag ihren Betrieb eingestellt. Betroffen sind etwa die Turracher Höhe oder Bad Kleinkirchheim.

13.55 Uhr

Laut Robert Schmaranz von „Kärnten Netz“ sind derzeit in Kärnten rund 6000 Haushalte ohne Strom. „Der Schwerpunkt liegt aktuell im Bezirk Spittal an der Drau. Es gibt aber auch Probleme in den Bezirken Klagenfurt-Land und Villach-Land“, so Schmaranz gegen 14 Uhr. Wo es geht, versuchen die Monteure die Störungen zu beheben. Schmaranz: „Wenn es zu gefährlich ist, müssen wir natürlich abwarten.“ Da sich die Lage erst im Laufe der zweiten Nachthälfte entspannen soll, werden auch mehrere Monteure, die bereits im Wochenende waren, zurückgeholt.

Die Störstellen gegen 14 Uhr in Kärnten © Screenshot Homepage Kärnten Netz

13.30 Uhr

Mittlerweile mussten mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden, wie der Öamtc berichtet: „Seit den späten Vormittagsstunden kommt es vor allem in Salzburg, aber auch in Kärnten, Tirol und Oberösterreich, zu Straßensperren wegen umgestürzter Bäume und anderen Sturmschäden. Darunter auch die Gerlos Straße (B165), Katschberg Straße (B99) und Großglockner Hochalpenstraße (B107).“ Laut Antenne Kärnten hat im Rosental der Sturm ein Haus abgedeckt, da Gebäudeteile auf der Straße liegen, ist derzeit auch die B 85 Rosental Straße zwischen Ferlach und Görtschach gesperrt. Auch die L19 Innerkremser Straße ist zwischen Kremsbrücke und Innerkrems wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Autos solle man, wenn möglich, in Garagen abstellen, so die Öamtc-Verkehrsexperten. Außerdem wird geraten, besonders beim Überholen vorsichtig zu sein.

Wetterwarnung

Laut Meteorologen dürfte der gesamte Freitag kritisch werden. Bis zum Abend hin ist mit Stürmen, Sturmböen und Starkregen zu rechnen. Am Samstag soll sich das Wetter wieder beruhigen

