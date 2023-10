„Der Freitag wird kritisch. Stürmische Bedingungen sind in allen Teilen Kärntens und Osttirols nicht auszuschließen. Bäume könnten vielerorts fallen“, sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria. Ein kräftiges Tiefdruckgebiet zieht nach Westeuropa, dadurch entsteht eine ausgeprägte Südföhnlage. In Kärnten und Osttirol wird sich der Föhn bereits in den Morgenstunden auf den Bergen bemerkbar machen. „Mit Spitzen bis zu 100 km/h in den Bergen wird der Sturm im Laufe der zweiten Tageshälfte die Täler erreichen“, so Hohenwarter. Zusätzlich angepeitscht werde die Wetterlage gegen Abend: „Vom Westen kommt eine Kaltfront. Dadurch wird die Luft weiter mit Energie geladen. Das bringt kräftige Regenschauer, gepaart mit starken Windböen.“

„In den Karawanken wird es schütten“

Der Schwerpunkt der Regenfälle wird im Südwesten liegen. „Im Nordosten, etwa im Lavanttal, wird der Regen wenig ergiebig. Richtig schütten wird es dagegen im Bereich der Karawanken“, so der Meteorologe. Das Hauptthema sieht er aber nicht bei den Niederschlagsmengen, sondern bei den zu erwartenden Windstärken: „80 bis 90 km/h sind auch in Tallagen zu erwarten. Ich fürchte, vor allem in den Forsten könnte es zu beachtlichen Windwürfen kommen. Das Laub auf den Bäumen bietet derzeit noch sehr viel Angriffsfläche. Diese Wetterlage hat das Potenzial, große Schäden anzurichten“.

Der Samstag wird milder und vor allem nicht stürmisch. „Der Samstag wird undramatisch. Es wird wechselhaft mit einem Sonne-Wolken-Mix, die Temperaturen werden sich irgendwo im Bereich zwischen 15 und 18 Grad einpendeln. Vereinzelt kann es zu kurzen Regenschauern in Oberkärnten kommen“, prognostiziert Hohenwarter.

Herbst hält Einzug

Ab Sonntag hält der Herbst Einzug: „Da zieht der typische Hochnebel ein. Besonders im Klagenfurter Becken wird er lange bleiben. In den Gebieten unter der Nebeldecke werden nicht mehr als acht bis zehn Grad drin sein. Darüber sind noch 15 Grad möglich. Bis Dienstag wird sich daran wenig ändern. Auf den Bergen bleibt es weiterhin zu mild für die Jahreszeit“, sagt Hohenwarter.