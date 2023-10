Mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 146 km/h hat der Föhnsturm aus dem Süden am Freitag auch schwere Schäden im oberitalienischen Kanaltal verursacht. Die Feuerwehren sind rund um Tarvis, Fusine (Weißenfels) und Cave del Predil (Raibl) noch immer im Dauereinsatz, um die Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Der Sturm hat außerdem die Dächer mehrerer Gebäude abgedeckt. Bis Mitternacht gilt am Freitag in Friaul noch Zivilschutzalarm. In den vom Sturm betroffenen Gebieten sollen die Menschen ihre Häuser nicht verlassen.

Katastrophenschutzeinheiten sind derzeit auch in Pontebba im Einsatz. Dort gab es einen Erdrutsch.