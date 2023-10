Orkanartige Windböen haben am Freitagnachmittag in der Gemeinde Stainach-Pürgg ein Dach auf die Salzkammergutstraße geschleudert. Konkret westlich der Lawinengalerie in der Ortschaft Untergrimming. Es dürfte sich um das Blechdach der Straßenmeisterei gehandelt haben. Der Tunnel war daher kurzzeitig gesperrt, Autos mussten über die Ortschaft Untergrimming ausweichen. Die Feuerwehr Unterburg räumte das Dach von der Straße.