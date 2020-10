Facebook

Schon 2271 aktiv Infizierte in der Steiermark

Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in der Steiermark steigt weiterhin - die Landessanitätsdirektion verzeichnete am Sonntag 200 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand 25. Oktober, 23 Uhr). Am Samstag waren es 356 gewesen. Damit hält die Steiermark nun bei mehr als 2300 aktiv Infizierten - genau sind es 2370. Seit Ausbruch der Coronakrise sind es mittlerweile 6795 Infizierte. Die Zahl der Sterbefälle liegt (wie am Samstag) auf 202.