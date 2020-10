Kleine Zeitung +

Drei Erkrankte, viele Verdachtsfälle Corona-Cluster in der Landesverwaltung

In der Fachabteilung A13 erkrankten drei Bedienstete, darunter ein Stabstellenleiter, am Covid-19-Virus. Es gibt weitere Verdachtsfälle. Nun gibt es einen Wunsch nach mehr Telearbeit in der Landesverwaltung. In der betroffenen Abteilung ist dies aber (noch) kein Thema.