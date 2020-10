Facebook

Sujetbild © Johanna Birnbaum

Bereits elf Personen wurden innerhalb der Landwehrkaserne in St. Michael positiv auf das Coronavirus getestet, das bestätigte am Samstag das Österreichische Bundesheer. Am Freitag waren es noch vier Fälle gewesen, bei den sieben hinzugekommenen gebe es noch keine Symptome. Sie wurden entweder in Heimquarantäne geschickt oder in einer Isolierstation des Sanitätszentrums Süd des Bundesheeres in Graz untergebracht. Ein umfangreiches Contact Tracing ist in St. Michael im Gange, die Testungen wurden auf alle übrigen Bediensteten der Landwehrkaserne ausgedehnt.