Das Internet veränderte die Urlaubswelt. Die Zeiten, in denen sommerliche Hobby- und Nebenerwerbshoteliers bei Busbahnhöfen oder Fährenhäfen mit „Zimmer“-Schildern um Kurzzeitgäste buhlten, sind bei den meisten Mittelmeer-Anrainern vorbei. Doch nun soll es nach dem Willen der kroatischen Regierung auch der „wilden“ Vermietung von Ferienwohnungen und Gästezimmern an den Kragen gehen.

„Glocke für Schwarzvermieter hat geschlagen“

„Die Glocke für die Schwarzvermieter hat geschlagen“, lautet die Botschaft von Tourismusminister Tonči Glavina (HDZ) bei der Vorstellung des neuen Gastronomie-Gesetzes vergangene Woche. Ohne die neu eingeführte Registrierungsnummer für jede Art von Ferienunterkunft könnten diese auf einschlägigen Plattformen nicht mehr beworben werden. Mit „drakonischen Strafen“ hätten nicht nur ertappte Schwarzvermieter, sondern auch Plattformbetreiber zu rechnen, die nicht registrierte Ferienwohnungen auf ihre Seiten stellen: „Alles wird digitalisiert. Ohne Registrierungsnummer wird die Werbung auf einer Plattform nicht mehr möglich sein.“

Tatsächlich steigt der Kostendruck für Kroatiens Tourismussektor schon seit Jahren nicht nur durch die stark gekletterten Löhne für Saisonkräfte und die Inflation, sondern auch durch die Zagreber Regulierungsanstrengungen – samt neuen Abgaben. Bereits zu Beginn des letzten Jahres führte Zagreb eine neue Immobiliensteuer ein, die die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen per Airbnb oder ähnliche Plattformen merklich verteuert hat. Einerseits will Zagreb dem zunehmenden Mangel an bezahlbaren Wohnraum durch dessen Umwandlung in Ferienappartements einen Riegel vorschieben. Andererseits will die Regierung mit der Begrenzung des Wildwuchses bei den Privatunterkünften die Auslastung von Hotels und registrierter Ferienwohnungen verbessern.

Zumindest laut Glavina trägt der Feldzug gegen die künstliche Verknappung von Wohnraum durch Ferienappartments bereits Früchte. Die Zahl der Immobilienbesitzer, die Einkünfte aus Langzeitvermietungen versteuern, sei innerhalb eines Jahres um 14 Prozent gestiegen, gleichzeitig würden mehr als 3600 Steuerpflichtige bisherige Ferienwohnungen inzwischen dauerhaft vermieten: „Das ist genau das, was wir wollten.“

Seit Jahren massive Preissteigerungen

Die teils massiven Preissteigerungen seit der Corona-Pandemie scheinen Touristen kaum abzuschrecken. Im Gegenteil: mit 110 Millionen Übernachtungen und 21,8 Millionen Gästen und einem Jahresumsatz von rund 15,5 Milliarden Euro vermeldete Kroatiens Tourismusverband HTZ für 2025 erneute Zuwächse. Doch obwohl die Umsätze der Branche in den letzten beiden Jahren zwischen 12 und 15 Prozent gestiegen sind, geraten ihre Gewinnmargen wegen um 20 Prozent gestiegener Kosten zunehmend unter Druck.

Weitere „Preisanpassungen“ sind zu erwarten. Für viele Familien aus Mitteleuropa bleibt das teurer gewordene, aber unverändert nahe Kroatien wegen der leichten Erreichbarkeit per Auto trotzdem erste Urlaubswahl. Als Billigdestination versteht sich der sich lieber mit Italien als mit der Türkei vergleichende Küstenstaat ohnehin nicht mehr. Lieber mehr Kasse als noch mehr Masse, so die Botschaft der heimischen Tourismusstrategen, die vor allem auf bessere Auslastung in der Vor- und Nachsaison setzen. Kroatien sei „kein Urlaubsziel für den Massentourismus“, sagt Minister Glavina trotz in der Hochsaison brechend voller Adriastrände.