Hier war schon Kaiserin Sisi auf Kur: Im deutschen Kurort Bad Nauheim in der Nähe von Frankfurt in Hessen verbrachte Kaiserin Elisabeth den letzten längeren Aufenthalt in ihrem Leben. Es war weniger ein Kuraufenthalt wegen ihrer Schlaflosigkeit und Depression, sondern ein weiterer Versuch, Ruhe zu finden. Das gelang jedoch nicht, Sisi reiste plötzlich am 29. August 1898 kurz vor ihrem Tod in Genf ohne Gefolge ab. In Briefen hatte sie vorher das Klima und die gesteigerte Aufmerksamkeit der anderen Gäste und der Bevölkerung beklagt.

Kinderfreier Samstag in der Therme

Das Bedürfnis nach Ruhe hat in der Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim nun zu der Entscheidung geführt, einen Tag nur für Erwachsene einzuführen. Samstags dürfen nur mehr Gäste ab 16 Jahren die Therme und das historische Badehaus nützen. Die neue Regelung gilt ab dem 25. April, also ab morgen.

„Ein sehr häufig geäußerter Wunsch war, insbesondere am Wochenende einen Tag zu haben, der ganz gezielt für Ruhe, Entspannung und Erholung steht“, sagt Betriebsleiter Jens Bonnard der hessenschau. Die Entscheidung sorgt unter den Gästen und im Internet für unterschiedliche Reaktionen. Eine ältere Thermenbesucherin spricht von Konflikten, wenn Kinder in das Wasser springen oder Eltern bei lauten Kindern nicht eingreifen. Ein junger Vater hingegen stößt sich nicht am kinderfreien Tag, da die genannte Therme ohne Rutsche und eigenen Kinderbereich ohnehin nicht attraktiv für Familien sei.

Eigenes Familienbad in der Stadt

Der Bürgermeister der 33.000-Einwohner-Stadt unterstützt das neue Konzept - gibt es doch ein weiteres Bad in der Stadt, das ausdrücklich als Familienfreizeitbad gedacht ist. Kritik wird daran geäußert, dass es ausgerechnet ein Tag am Wochenende ist - wollen doch gerade am Wochenende Familien ihre Freizeit gemeinsam genießen.

Die Idee sei zudem keine Bad Nauheimer Erfindung, meint Bonnard gegenüber der hessenschau. Tatsächlich gibt es etwa die Kaiser‑Friedrich‑Therme in Wiesbaden, die grundsätzlich erst ab 16 Jahren erlaubt ist. In Österreich gibt es in den Thermen gewöhnlich eigene Ruhebereiche für Erwachsene, Bestimmungen für bestimmte Becken oder Altersbeschränkungen bei den Saunen. Wer als Erwachsener Ruhe sucht, hat mittlerweile viele „Adults-only-Hotels“ mit Wellnessbereich zur Verfügung. Für Familien hingegen gibt es zugeschnittene Angebote in Familienthermen mit Rutschen und vielen Aktivitäten für die Kleinsten.