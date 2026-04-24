Schlechte Arbeitszeiten, viel Stress, keine Pausen und ein Chef, der für einen respektvollen Umgang wenig übrig hat. So wird seit Jahren und Jahrzehnten das Bild der Arbeit in der Gastronomie- und Tourismusbranche gezeichnet. Dass diese Wahrnehmung schon längst veraltet ist und spätestens heute nicht mehr der Realität entspricht, zeigt der ORF am Sonntag.

„Wir sind Tourismus – Junge Erfolgsgeschichten aus Kärnten“ lautet der Titel des neuen „Österreich Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten. An fünf Drehtagen zog Kärnten-Heute-Moderator Bernd Radler durch zahlreiche Gastronomie- und Hotelbetriebe des Landes, besuchte die Fachberufsschule Warmbad Villach, die Kärntner Tourismusschule, schaute in der Wimo Klagenfurt und der HBLA Pitzelstätten vorbei und sprach dort mit vielen jungen, talentierten Nachwuchskräften über die Branche und ihre schönen und weniger schönen Seiten.

Erfolgreiche Kärntner und Kärntnerinnen dabei

Von Letzterem gäbe es offenbar wenig. „Mit meinem journalistischen Hintergrund fragte ich natürlich kritisch nach. Aber die jungen Talente sind mit ihrer Arbeit sehr zufrieden“, sagte Radler bei der Vorpremiere im Seeparkhotel in Klagenfurt am Mittwoch. Auch Armin Amedoski freut sich, jeden Tag im Karnerhof am Faaker See arbeiten zu dürfen. „Viele haben mir am Anfang von der Branche abgeraten. Aber ich habe es trotzdem gemacht und bin sehr froh darüber“, erzählte das junge Talent, das wie „Lehrling des Jahres 2025“ Sandro Pulvermacher, „Junior Skills“-Preisträgerin Kerstin Meschnark oder der „Junge Wilde“ Thomas Hohenwarter Einblicke in die Arbeit der Kärntner Tourismusbetriebe liefert.

Niklas Vavpic, Bernd Radler und Christian Finding waren unter anderem für das neue „Österreich Bild“ verantwortlich © ORF/KK

„Entweder geht man mit der Zeit, oder man muss mit der Zeit gehen. Aber unsere Tourismusbetriebe schaffen es, sich immer weiterzuentwickeln, und dafür braucht es auch die Jugend“, sagte WK-Gastro-Obmann Stefan Sternad. Wer sich vom Tourismus und den jungen Nachwuchshoffnungen ein eigenes Bild machen möchte, hat am Sonntag die Möglichkeit dazu. Am 26. April läuft „Wir sind Tourismus“ um 18.25 Uhr in ORF 2. Die Wiederholung ist am 30. April um 11.30 Uhr zu sehen, 30 Tage lang kann das Österreich Bild auch auf ORF On abgerufen werden.