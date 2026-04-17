Der Wetterumschwung kam auch in Pörtschach sehr gelegen, wie Peter Peschel, Geschäftsführer der Tourismusregion Wörthersee-Rosental, und Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz feststellten. Noch bis Samstag hält der Österreichische Reiseverband (ÖRV) nämlich seinen 65. Kongress ab, den heuer 170 Teilnehmer besuchen.

Im Hotel Werzers ist die Spitze der Branche versammelt, unter anderem mit Geschäftsführerin Birgit Wallner (Ruefa, Eurotours), Gottfried Math (TUI Österreich) oder Martin Fast (Dertour). Sie folgten der Einladung von ÖRV-Präsidentin Eva Buzzi genauso wie WK-Fachverbandsobmann Gregor Kadanka, Michele Fanton (Ruefa) oder Flughafenchef Maximilian Wildt.

Den Gästen auch gleich Kärnten schmackhaft zu machen, versuchten Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (per Videobotschaft) sowie Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, die mit der Tourismusreform auch eine neue Rolle einnimmt: „Wir sind für die Branche dann Ansprechpartner für die Verkaufsförderung.“ Kärnten könne heuer zum Krisenprofiteur werden, da Fernreisen vermehrt ausbleiben.

Einen grenzenüberwindenden Impuls lieferte der Ultraradsportler Christoph Strasser. Der Steirer ist sechsfacher Gewinner des 5000 Kilometer langen „Race Across America“ und gab Einblicke in den Wert des Scheiterns, richtige Zielsetzung sowie physische und mentale Stärke.

Die gedanklichen Grenzen der Wahrnehmung verschob Psychologieprofessor Oliver Vitouch mit „Wahrnehmungslandkarten“, um die gedankliche Nähe zwischen Reisezielen aufzuzeigen: „Es geht nicht um die geografischen Distanzen, sondern um die Erreichbarkeit, die das Reise- und Mobilitätsverhalten bestimmt.“