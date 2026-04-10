Bilder von gestrandeten Passagieren an Flughäfen, gestrichene Flüge: Mehr als fünf Wochen dauert der Iran-Krieg nun schon an und torpediert auch den Tourismus. Die Unsicherheit bewirkt Nachfrageverschiebungen hin zu als sicherer geltenden Reisezielen. Urlaubsziele, die nicht allzu weit von der Heimat entfernt liegen, rücken in den Fokus. Davon könnte in diesem Sommer auch Kärnten profitieren.

„Das Nahreiseverhalten ist uneingeschränkt attraktiv. Das ist für Kärnten eine Chance“, formuliert es Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner. Kärnten punktet hier allein schon deshalb, weil die Kärnten-Urlauber zu 98 Prozent mit Auto oder Bahn anreisen. Die Kärnten Werbung nutzt diesen Umstand aktuell für Marketingaktivitäten, „denn der Großteil der Urlauber hat sich noch nicht entschieden, wo sie hinreisen“. Aktuell befänden sie sich in der so genannten „Inspirationsphase“. Ein Drittel der Gäste macht den Reiseplan überhaupt erst ein Monat vor dem Aufenthalt.

Die Vorausbuchungen für diesen Sommer sind laut Ehrenbrandtner quer durch alle Kärntner Regionen mindestens auf Vorjahresniveau oder darüber. Das bestätigt auch Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental. Die Buchungslage war bereits vor Ausbruch des Krieges gut gewesen und wird nun noch besser. „Wir sehen eine verstärkte Nachfrage“, sagt Peschel. Motivation für ihn, „möglichst viele deutsche Gäste, die wir verloren haben, zurückzugewinnen“.

„Wir sind gut ins Jahr und in den Frühling gestartet“

Einen positiven Ausblick teilt auch Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Region Klopeiner See, Südkärnten und Lavanttal. „Wir sind gut ins Jahr und in den Frühling gestartet und daher auch sehr zuversichtlich für den Sommer 2026. Es schaut sehr gut aus.“ Die Region profitiert freilich speziell von der Koralmbahn. Spezialangebote werden gemeinsam mit der Westbahn für Mai und Juni aufgelegt.

Dass Touristen aus Asien oder dem arabischen Raum wegbleiben, spielt für Kärnten - im Gegensatz zu Salzburg oder Wien - wenig bis gar keine Rolle. „Die Tatsache, dass Kärnten kaum internationale Gäste hat, ist sonst ein Nachteil, heuer aber ein Vorteil für uns“, bringt es Hotelier Hubert Koller vom Kollers in Seeboden auf den Punkt. Das Kollers ist heuer - wie auch sonst - gut gebucht, speziell auch im August und im September. „Aber man kann davon ausgehen, dass viele Menschen noch abwarten und der Sommerurlaub erst in zwei, drei Monaten gebucht wird.“