Die jährliche Betriebspause seit 7. April nutzt das Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe für Neuerungen. Bis zum Beginn der Sommersaison am 4. Juni entstehen in Zusammenarbeit mit Planern, Bauunternehmen und Handwerkern aus der Region die Erweiterung der See-Sauna sowie ein weiteres Mitarbeiterhaus. Die Investitionssumme beläuft sich auf 7,3 Millionen Euro.

Vor mehreren Jahren hat Familie Leeb und Klein das rund 4200 m² große Seegrundstück mit einer kleinen Halbinsel neben dem Hotel Hochschober erworben. Der ehemalige Standort des Gasthaus Siegel wird nun neugestaltet. „Dieses Juwel am See eröffnet uns die wunderbare Möglichkeit, unser Angebot in drei Etappen weiterzuentwickeln. Mit dem See-Sauna-Zubau verdoppeln wir die Saunafläche und schaffen mehr Raum für Aufgusskultur und Entspannung. Ein Meilenstein werden die ab 2028 geplanten See-Chalets mit großzügigen Appartements sein“, fassen die Hotel-Eigentümer Karin Leeb und Martin Klein die Baupläne zusammen. Nahe der Talstation der Panoramabahn wird außerdem das vierte Mitarbeiterhaus realisiert, heißt es in einer Aussendung.

See-Sauna-Erweiterung und Wohnräume für Mitarbeiter

Bis 3. Juni entsteht der erste Teil der See-Sauna-Erweiterung, ein „ebenerdiger, sanft geschwungener Zubau im Stil der modernen Hochschober-Waldvilla“. Herzstück werde die „Arena-Sauna“, eine 70 m² große, nach den neuesten Anforderungen für die Aufgusskultur ausgestattete „Event-Sauna“. Etwa 50 Gäste können hier schwitzen und erleben täglich meisterlich zelebrierte Aufgüsse.

Zum Abkühlen bieten sich Wassergrotten mit mystisch inszenierten Duschen, der künstlerisch gestaltete Eisbrunnen, das Eisbad oder der Turracher See an. Ausruhen können Saunabesucher im bestehenden „Raum der Stille“ und im neuen Ruhe-Kokon mit Daybeds sowie auf der neugestalteten Liegewiese am Seeufer, erreichbar über die Wellentreppe.

Bau des Mitarbeiterhauses „Wilfried“

Parallel dazu beginnt der Bau des Mitarbeiterhauses „Wilfried“. Das in nachhaltiger Holzmodul-Bauweise errichtete Gebäude in Gehweite des Hotels bildet zusammen mit den bestehenden Mitarbeiterhäusern ein um einen Platz gruppiertes „Dörfl“. 2026 entstehen hier acht Einzelzimmer, zwei Doppelzimmer, zwei Appartements sowie ein Schulungsraum und ein Café.

Für diese Bauphase veranschlagt das Hotel Hochschober eine Investition von 7,3 Millionen Euro.

Vorschau auf 2027 und 2028

Im kommenden Jahr bekommt der See-Sauna-Zubau ein Obergeschoss mit begrüntem Dach. Diese Etage wird weitere Ruheräume mit Ausblick beherbergen sowie eine rund 35 m² große Panorama-Sauna. Sie ist für jene Gäste konzipiert, die ohne Events und Aufgüsse saunieren wollen. Neu dazu kommt auch ein 25 m² großer, überdachter Nacktbade-Outdoor-Pool. Das Mitarbeiterhaus Wilfried wird um 15 Einzelzimmer erweitert. Zur umweltfreundlichen Energieversorgung trägt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach bei.

See-Chalets kommen 2028

„Entwickeln sich alle Parameter wie angenommen“, so Leeb und Klein weiter, entstehen 2028 hinter dem See-Sauna-Zubau drei moderne, zweistöckige See-Chalets, errichtet aus Holz und mit großen Fenstern. Jedes Chalet beherbergt vier 55 m² große Appartements, wobei sich je zwei Appartements zu einer 110 m² großen Wohneinheit verbinden lassen. Die See-Chalets sind an das Hotel angeschlossen, haben aber eine separate Zufahrt sowie eine eigene Parkgarage. Damit sollen sie das Bedürfnis nach Privatsphäre, Exklusivität sowie nach einem modernen Wohnambiente erfüllen.