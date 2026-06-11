Zwischen Montag und Mittwoch führten Polizeibeamte der Landesverkehrsabteilung Kärnten auf der Südautobahn A2 an der Kontrollstelle Arnoldstein Schwerpunktkontrollen hinsichtlich der Abfallverbringung im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes durch. Ziel dieser wiederkehrenden Kontrollen ist, die teils illegale Abfallverbringung zu unterbinden.

150 Lkw

An den drei Kontrolltagen wurden rund 150 Lkw intensiv kontrolliert und folgende Übertretungen festgestellt: Allein wegen Nichteinhaltens der Lenk- und Ruhezeiten gab es 141 Anzeigen und 85 Organmandate, 85 weitere Anzeigen wurden wegen technischer Mängel erstattet. 18 Anzeigen und drei Organmandate gab es wegen Übertretungen nach den ADR-Bestimmungen (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße).

17 Lkw wurde die Weiterfahrt untersagt. In Summe wurden 56 Sicherheitsleistungen in Höhe von über 17.000 Euro verlangt.