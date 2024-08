Es ist wohl der Genuss am schönsten, der einem guten Zweck dient. Dieses Glück wurde etwa hundert Gästen zuteil, die am Donnerstag in der Stiftsschmiede Ossiach bei herrlicher Abendstimmung am See und Leckerbissen von Küchenchef Florian Satran eine besondere „End of Summer Night“ mit Auktion zugunsten einer Mädchenschule in Sierra Leone erleben durften. Und das in Anwesenheit von zwei Enkeln des berühmten Charlie Chaplin, die man persönlich kennenlernen konnte.

Zum Event geladen hatten Andreas Maier und Anton Schmidl, Partner der in Wien und Klagenfurt ansässigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Crowe SOT, die auch im Non-Profit-Bereich tätig ist. Sie unterstützt die Desert Flower Foundation, die von „Wüstenblume“-Autorin und UN-Botschafterin Waris Dirie für den Kampf gegen Genitalverstümmelung gegründete Stiftung, die in Österreich von Star-Manager Walter Lutschinger und in Frankreich von Kiera Chaplin, Fotomodell, Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin, geleitet wird. Für die Vergrößerung der „Kiera Chaplin Desert Flower Schule“ für 400 Mädchen im westafrikanischen Sierra Leone konnte sie in Ossiach den Erlös der Versteigerung von Werken österreichischer Künstler und Künstlerinnen in Höhe von 41.000 Euro entgegennehmen.

Auktionatorin war Andrea Jungmann von Sotheby's Österreich. Für „Good Vibrations“ sorgte Musiker Spencer Chaplin, der aus London angereist war und zum ersten Mal gemeinsam mit Schwester Kiera in Österreich auftrat. Beide haben als Vater Eugene Chaplin, achtes Kind von Charlie Chaplin, aus dessen vier Ehen elf Kinder entsprossen. Tanzmusik und Partysound von Spencer Chaplin und seiner Band rundeten den Abend ab, der vielen in Erinnerung bleiben wird.