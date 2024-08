Zubereitet als Sterz war der Hadn früher als Arme-Leute-Essen bekannt und nicht der Liebling unter den Zutaten in der Küche. Doch der Buchweizen hat in den vergangenen Jahren in Kärnten dank der Initiative Südkärntner Produzenten und Wirte einen Imagewandel hingelegt. Es war im Vorjahr, als die Kärntner Foodexpertin und Bloggerin CookingCatrin, mit bürgerlichem Namen Catrin Ferrari-Brunnenfeld, im Rahmen einer kulinarischen Entdeckungsreise auf das „Superkorn Hadn“ gestoßen war.

Das Cover des neuen Kochbuchs © Carletto Photography / Südkärnten

Ihre Begeisterung für das glutenfreie Korn, mit hohen Stärkeanteil, Vitaminen und Spurenelementen gipfelte nun in einem Kochbuch, das zusammen mit der Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten - Lavanttal als Herausgeber realisiert wurde. „Der Hadn wird sehr unterschätzt. Das Thema war, ihn über die Region, über Kärnten hinaus, bekannt zu machen“, sagt CookingCatrin.

In mehr als 55 Rezepten, zum Großteil Eigenkreationen, interpretiert die Klagenfurterin das Kärntner Kraftkorn mit der leicht nussig und herben Note „modern und kreativ“, wie sie sagt. Aus dem Buchweizenreis bereitet die leidenschaftliche Köchin etwa ein Tomatenrisotto oder eine Paella mit Fisch zu, aus dem Mehl unter anderem Hadn Nockn, Kräuterspätzle mit Speck. Einen Klassiker wie das Wiener Schnitzel packt CookingCatrin in Buchweizenpanade. Und ein Geschmackserlebnis verspricht auch das Buchweizenhummus 2erlei mit Ofenbrokkoli & Popcorn.

Die Zubereitung glutenfreier Zwetschkenknödel mit Nussbröseln und Zwetschkenröster, ist im Video zu sehen ist. Zum Rezept geht es hier.

„Rezepte gelingen“

„Meine Rezepte sind sehr gelingsicher und einfach umzusetzen“, sagt CookingCatrin. Ein Lieblingsrezept habe sie nicht. Zuhause wird zubereitet, „worauf ich gerade Lust habe“, sagt sie. Aber bei allen Zubereitungen für das Buch habe ihr „das Brotbacken sehr viel Spaß gemacht“.

Im Buch kommen auch Produzenten und Gastronomen aus der Region zu Wort und präsentieren Klassiker wie die Hadn-Torte. Leserinnen und Leser erfahren zudem Wissenswertes über die Pflanze, den Anbau und seine Geschichte. CookingCatrins Resümee nach den Monaten intensiver Auseinandersetzung mit dem Buchweizen: „Der Hadn ist für mich nicht mehr aus der (Alltags)Küche wegzudenken.“