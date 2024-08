Im Herbst startet der ORF die Suche nach den neuen Dancing Stars-Profis. Den Profi-Gewinner der letzten Staffel, Dimitar Stefanin (er gewann zusammen mit Missy May), holt das „NDCFIT Tanzstudio“ nun zum Beginn der neuen Tanzsaison am 6., 7. und 8. September nach Villach und Klagenfurt. Wie der Name schon sagt, kann man zu dem Kurs „Tanzen ohne Partner|n“ auch alleine oder mit Freunden kommen. Mit dem Gewinner der Dancing Stars kann man sich einmal wie ein Profi-Tänzer fühlen und das ganz ohne Vorerfahrung.

Ähnlich wie bei „Zumba“ oder „Linedance“ ist für die Tanzsession mit Dimitar Stefanin keinerlei Tanzpartner oder tänzerisches Können erforderlich. „Die Tanzschritte sind leicht zu erlernen und begleiten schwungvolle Hits. Dabei steht der Spaß im Mittelpunkt. Die Tanzstunden sind für alle Altersgruppen geeignet“, heißt es von der Tanzschule. Mitbringen bzw. anziehen sollte man Indoor-Schuhe oder Tanzschuhe sowie bequeme Sportkleidung. Eine Teilnahme ist auch via Livestream möglich.