In der letzten Staffel „Dancing Stars“ schafften es die Rennfahrerin Corinna Kamper und der Profitänzer Danilo Campisi nicht nur ins Finale, wo sie sich zuletzt in einem spannenden Finale Missy May und Dimitar Stefanin geschlagen geben mussten, sondern sie lernten sich zwansläufig auch näher kennen - und kamen sich abseits des Parketts näher. .

So nah, dass daraus eine innige Beziehung entstanden ist und aus dem Tanzpaar auch ein Liebespaar wurde. Nun wagen Campisi und Kamper den nächsten Schritt. Der Profi-Tänzer machte seiner Corinna an ihrem 30. Geburtstag einen Antrag - und Kamper gab ihm ihr „Ja“-Wort.

Hochzeit spätestens 2026

Geheiratet wird spätestens im Jahr 2026 in der Südsteiermark, die genaue Örtlichkeit wird noch nicht verraten. Kamper ahnte nichts von dem Antrag, obwohl Campisi sogar schon ihre ganze Familie eingeweiht hatte. Der 36-jährige selbstbewusste Sizilianer dachte vor dem Antrag nie an einen Korb seiner Seelenverwandten: „Ehrlicherweise, keine Sekunde! Sie ist der Tornado, der durch mein Leben wirbelt. Wir machen alles, wirklich alles gemeinsam“, sagt Campisi gegenüber der „Krone“.

„Wenn ich der Tornado in Danilos Leben bin und ich seine Rolle in meinem Leben beschreiben müsste, dann wäre er mein ruhiges Wasser. Er ist mein absoluter Ruhepol“, fügt Kamper hinzu.