Das spöttische Dekret des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in diesem Monat, in dem er Russland „erlaubte“, die traditionelle Militärparade am 9. Mai zur Feier des Sieges der Sowjetunion über Nazideutschland abzuhalten, ist vielleicht der beste Ausdruck einer neuen Selbstsicherheit in Kiew, was die militärischen Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte im Jahr 2026 betrifft. Einerseits ist dieses neue Selbstbewusstsein auf eine Serie äußerst erfolgreicher ukrainischer Drohnen- und Raketenangriffe auf das russische Kernland zurückzuführen. Andererseits auf die Pattsituation entlang der Front im Osten der Ukraine, wo Russland bei wachsenden Verlusten bis dato keine bis geringe Geländegewinne erzielen konnte und teilweise sogar in die Defensive gedrängt wurde.

Doch kann man tatsächlich von einer militärischen Wende in der Ukraine sprechen?

Fest steht, dass die Ukraine im Frühling 2026 militärisch besser dasteht als vor einem Jahr zur gleichen Zeit.

Vier Gründe dafür

Erstens hat die Ukraine eine wichtige Fähigkeitslücke auf dem Schlachtfeld geschlossen: russische Ziele ab Kilometer 30 bis 300 vom vordersten Rand der ukrainischen Verteidigungsstellungen mit Drohnen anzugreifen. Das erschwert die russische Logistik sowie die Konzentration russischer Truppen für Angriffe und führt zu höheren Verlusten in der Etappe.

Dazu kommt ein genereller Vorteil im Drohnenkrieg. Die Ukraine konnte sich in den letzten Monaten wieder einen Vorteil in der Drohnenkriegsführung entlang einer wachsenden Grauzone an der Front sichern, die weder von Russland noch von der Ukraine hart erkämpft wird. Dadurch fügt sie den Russen bei Angriffen zusätzlich höhere Verluste zu.

Zweitens hat die ukrainische Luftkriegskampagne den Krieg durch eine Mischung aus immer effektiveren Raketen und Drohnen tatsächlich nach Russland getragen. Allein im Mai 2026 wurde die Raffinerie Tuapse am Schwarzen Meer zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen getroffen, die Lukoil-Raffinerie in Perm rund 1500 Kilometer von der Grenze entfernt, fiel nach einem Drohnenangriff am 7. Mai komplett aus, und die russische Raffineriekapazität sank auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2009.

Drittens gibt es Anzeichen, dass sich die ukrainischen Streitkräfte teilweise besser an der Front koordinieren und effektiver zusammenarbeiten. Das beste Beispiel ist die wachsende Effektivität der ukrainischen Korps, deren Kommandos eine wichtige Führungs- und Koordinationsrolle übernehmen. Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj erklärte am 10. Februar, die zweite Phase der Korpsreform sei im Gange: Brigaden würden direkt zu ihren Korpsstäben verlegt, sodass jedes Korps seinen eigenen Truppenkörper befehlige, und nach Aussage des Generals hat die Reform die Last auf das Führungs- und Kommandosystem reduziert und die Truppenführung deutlich verbessert.

Viertens ist abseits der taktisch-operativen militärischen Situation auch die Finanzierung dieses Krieges für 2026 und zumindest Teile von 2027 gesichert. Beim Brüsseler Gipfel im Dezember 2025 einigten sich die EU-Staaten auf einen zinsfreien Kredit von 90 Milliarden Euro, finanziert durch gemeinsame Anleihen am Kapitalmarkt und gedeckt durch den EU-Haushalt. Damit werden circa zwei Drittel des Finanzbedarfs Kiews für 2026 und 2027 abgedeckt; der Rest kommt von G7-Partnern außerhalb der Vereinigten Staaten.

Warnung vor Überschwänglichkeit

Gleichzeitig warne ich vor Überschwänglichkeit. Ein verbreiteter analytischer Fehler besteht darin, aus einer bestimmten Phase eines Krieges lineare Schlüsse über die zukünftige Entwicklung und den Charakter der Kampfhandlungen zu ziehen. Die Situation kann sich nämlich auch noch zu Ungunsten der Ukraine entwickeln.

Erstens befindet sich Russland gerade in einer Umgruppierungsphase und führt keine größeren Attacken durch. Truppen werden entlang der Front verschoben, um sich auf größere Angriffsoperationen im Donbas vorzubereiten. Das primäre Ziel bleibt die Einkesselung von Kramatorsk und Slowjansk sowie Kostjantyniwka, um danach weiter nach Westen vorzustoßen. Die volle Wucht des russischen Angriffs in diesem Frontabschnitt wird aber erst in den kommenden Wochen kommen.

Auch die russische Luftkriegskampagne droht die ukrainische Luftverteidigung in diesem Jahr sukzessive auszuhöhlen. Der ukrainische Munitionsmangel bei Wirkmitteln zur Abwehr ballistischer Raketen ist nach wie vor groß. Die Zerstörung in den Städten nimmt zu, und die Intensität und Größe dieser Angriffe steigt. Das könnte zu einem größeren Problem werden.

Auf der ukrainischen Seite ist auch der Personalmangel weiterhin gravierend, und die Kriegsmüdigkeit wächst. Und auch wenn die ukrainischen Schläge in die Tiefe die russischen Öl- und Gaseinnahmen merklich treffen, federt der Kreml einen großen Teil der Wirkung ab: Russland besteuert primär an der Förderquelle und nicht beim Exportverkauf, was den Haushalt gegenüber Preisabschlägen in der nachgelagerten Verarbeitungs- und Exportkette teilweise abschirmt. Höhere Weltmarktpreise infolge der Spannungen am Persischen Golf kompensieren zudem einen Teil der Ausfälle. Ein strategischer Effekt im Sinne eines Bruchs der russischen Kriegsfinanzierung ist daher noch nicht erkennbar.

In dieser Hinsicht ist es zu früh, von einer militärischen Wende in der Ukraine zu sprechen. Man muss abwarten, wie sich die kommenden Wochen entlang der Front und in der Tiefe des russischen wie ukrainischen Raumes entwickeln.