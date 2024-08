Der Club Cuvee ist eine in Wien erfolgreiche Veranstaltungsserie von Vallon Relations & Coaching, deren Geschäftsführer Ralph Vallon und Raphaela Vallon-Sattler langjährige, treue Gäste am Wörthersee sind, denn Ralph Vallon ist gebürtiger Kärntner.

Und so lag es nahe, dass die Idee entstand, auch in Kärnten eine Diskussionsrunde zu einem Thema zu bieten, das die Bewohner und Gäste rund um den Wörthersee betrifft. Anmoderiert von Marika Lichter lockte das Thema „Herausforderungen des Tourismus am Wörthersee“ zahlreiche interessierte Damen und Herren in Hubert Wallners neuestes Lokal, das Bistro Seensucht im Hotel Aenea in Sekirn.

Velden Touristik Chef Hannes Markowitz führt aus: „Der Wörthersee ist ein Naturjuwel, das es zu erhalten gilt. Gleichzeitig möchten wir weiterhin ein attraktives und lebendiges Reiseziel für Touristen aus aller Welt bleiben. Die Balance zwischen Tourismus und Nachhaltigkeit, zwischen Gast und Einheimischen ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft unserer Region.“

Franz Iglauer sieht die Lage kritischer und sagt: „Wir müssen alle gemeinsam sehr daran arbeiten, den Tourismus am Wörthersee zu erhalten. Im Moment sieht es nicht besonders rosig aus.“ Gastronom Hubert Wallner sieht das hoffnungsvoller: „Es ist eine schwierige Herausforderung, aber wenn sich alle bemühen und das gleiche Ziel - nämlich eine Saison von Anfang April bis Ende Oktober - verfolgen, könnte es der See schaffen.“

Mit dabei waren zudem: Unternehmer Ernst Fischer, Unternehmerin Maria Rauch-Kallat, Peter Dobczak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in Wien, Aufsichtsratspräsidentin Christine Catatasta, Harald Herz (Vizepräsident der ÖAMTC), Ulrike Keschmann-Rauch (Sektionschefin für Tourismus im Wirtschaftsministerium), Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst Ulrike Sych, Unternehmer Hansjörg Tengg, Professor Josef Smolen, Astrid Legner (Vizepräsidentin WK Kärnten), Großbäcker Kurt Mann, die Unternehmer Gaston und Andrea Glock, Hartberg FC-Präsidentin Brigitte Annerl und viele mehr.