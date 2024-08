Der größte Kirchtag der Kärntner Landeshauptstadt, der Lutschounigg-Kirchtag, ging vor wenigen Tagen über die Bühne und feierte in diesem Jahr seine 131. Auflage. Was klein begann, entwickelte sich in über 100 Jahren zum größten Kirchtag Klagenfurts, der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Traditionell wird der Lutschounigg-Kirchtag am ersten Sonntag im August im gleichnamigen Gasthof in St. Georgen am Sandhof gefeiert.