In ganz Kärnten und Osttirol standen am Donnerstag große Feste auf dem Programm. Denn der Feiertag Mariä Himmelfahrt wird jedes Jahr mit Gipfelmessen, Kräuterweihen, Kirchtagen und Festgottesdiensten zelebriert. Besonders viel los ist heuer auf dem und rund um den Wörthersee. Denn dort feiert am Abend die Marienschiffsprozession ihr 70-Jahr-Jubiläum. Während die Fahrt mit zwei Schiffen mit hunderten Gläubigen, bei der eine beleuchtete Marienstatue nachts über den See geleitet wird, den Höhepunkt bildet, ließ sich auch das Programm tagsüber schon sehen.