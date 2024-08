Sie tun es wieder. Nach dem frostig skurrilen Weltrekordversuch am Polarkreis ist das Duo Andreas Gabalier und Thomas Morgenstern zurück. Zur Erinnerung: Mit 14 Laubbläsern am Rücken jagten sie mit Eislaufschuhen über das schwedische Eis und versuchten sich dabei in der Geschwindigkeit zu übertreffen. In der eisigen Kälte wurde ihnen scheinbar doch warm ums Herz, denn im Zuge des Abenteuers entwickelte sich eine Freundschaft.

Daher wagen sie nun das nächste Abenteuer, natürlich wieder im großen Stil. Am 28. September zeigt ORF1 eine einzigartige Live-Show: Gabalier und Morgenstern fordern in Velden am Wörthersee auf einer Bühne in 60 Metern Höhe „zur höchsten Live-Challenge der Welt“ zwischen Österreich und Deutschland heraus.

Was Gabalier und Morgenstern planen

Die Eckdaten: 18 Kameras, zwei gigantische Kräne, hochmoderne Technik für eine Live-Übertragung in zwei Ländern, Speed-Drohnen und ein Helikopter sowie acht Sattelschlepper, die eine Plattform der Superlative liefern. Was noch fehlt? Hochkarätige Gegner. Daher wird seit Mittwochmorgen auf den Sozialen Netzwerken mittels eines aufwendigen Teaser-Videos gesucht. Einzige Bedingung: Es muss ein prominentes Duo aus Deutschland sein. „Schließlich geht es buchstäblich um die Lufthoheit zwischen Österreich und Deutschland“, sagen Andreas Gabalier und Thomas Morgenstern augenzwinkernd.

Andreas Gabalier: „Velden ist meine zweite Heimat, die wollte ich schon immer einmal von oben sehen. Und wenn wir diese Challenge gewinnen können, singe ich vielleicht sogar ein Lied von dieser Bühne in über 60 Metern Höhe!“ Sein Kompagnon Thomas Morgenstern ergänzt: „Wer sich dabei gegen uns anzutreten traut, sollte jedenfalls nicht unter Höhenangst leiden!“

Joko und Klaas als Gegner?

Die Show soll den Namen „Die wirklich beste Show der Welt“tragen, vielleicht nicht ganz zufällig in Anlehnung an das bekannte Fernsehduo Joko & Klaas und deren Show „Die beste Show der Welt“? Einziges Problem: Joko Winterscheidt leidet bekanntermaßen an Höhenangst. Die Gerüchteküche ist eröffnet. Für ihre Show haben Gabalier und Morgenstern eine klare Message: „Wir wollen verrückte Dinge ausprobieren und damit eine Leichtigkeit in die Welt bringen, die derzeit viel zu oft fehlt.“