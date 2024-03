Flughafen Arvidsjaur in Schweden. Ein Mann mit rot kariertem Flanellhemd steigt aus dem Flieger, setzt seine Pilotenbrille auf, streift sich durch die gegelten Haare und entdeckt die ebenfalls rot karierte Windstation. „Du musst dich auf das Land, in das du fliegst, vorbereiten“, grinst der selbsternannte Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier. Er hat sich auf eine skurrile Idee eingelassen: Mission Polarkreis. Auf Schlittschuhen und zwölf akkubetriebenen Einhell-Laubbläsern am Körper über schwedisches Eis gleiten – und zwar so schnell wie noch nie jemand zuvor.