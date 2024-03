Volks Rock ’n’ Roller Andreas Gabalier und Ex-Speed-Queen Nicole Schmidhofer wollten auf Schlittschuhen, mit einer Laubbläser-Konstruktion am Rücken, über schwedisches Eis am nördlichen Polarkreis, auf der Jagd nach einem Weltrekord gehen. Nun aber fällt Schmidhofer aus – die Grippe. „Die Gesundheit geht natürlich vor“, nickt Lukas Steiner-Bauer. Der Vanhans-Geschäftsführer muss den Rekordversuch aber nicht abblasen, denn „wir haben nun mit Thomas Morgenstern einen ebenso starken wie sympathischen Piloten am Start“. Der ehemaliger Skispringer und leidenschaftliche Helikopterpilot sei mit „Balanceakten bestens vertraut“.