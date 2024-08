„Im Werzer Strandcafé verstummten die Tanzweisen für einen Augenblick der Besinnung“, las man 1974 in der Kleinen Zeitung, wo über die 21. Marienschiffsprozession am Wörthersee berichtet wurde. Das Hauptschiff hieß damals „Maria Wörth“, auf dem „die von Lichterglanz umkrönte Fatima-Statue weithin in den dunklen See leuchtete“. Heuer am 15. August, am Abend des Großen Frauentages zum Andenken an die Aufnahme Marias in den Himmel, feiert die Prozession 70-Jahr-Jubiläum.