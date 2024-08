Der Wörthersee ist ein exklusives Pflaster – vor allem was das Wohnen betrifft. Traditionell führen Immobilien in den Gemeinden rund um den See die Ranglisten der teuersten Immobilientransaktionen im Bundesland an, Quadratmeterpreise von fast 27.000 Euro sind keine Seltenheit.

Jetzt will man für vergleichsweise leistbare Wohnungen am See sorgen. Konkret entsteht in Reifnitz, am ehemaligen Areal des Restaurants „Alte Mühle“, eine exklusive Wohnanlage mit 33 Wohneinheiten, inklusive Bistro und Veranstaltungsraum. „Am Wörthersee zu wohnen und Eigentum zu kaufen, muss nicht immer teuer sein“, erklärt Grundstückseigentümer Winfried Stark. Der Wahl-Hamburger hatte vor gut zehn Jahren andere Pläne mit dem 3885 Quadratmeter großen Areal, der Bau eines Pflegeheims (für 50 Personen) scheiterte aber an diversen Auflagen, die Realisierung eines Heims für Ex-Häftlinge am Widerstand der Bevölkerung. Jetzt setzt er eben besagtes Wohnprojekt um. Baustart ist bereits in diesem Herbst. „2026 können die künftigen Eigenheimbesitzer den Sommer am Wörthersee genießen“, weiß Stark zu berichten.

Die „Alte Mühle“ wurde bereits vor Jahren dem Erdboden gleichgemacht © Privat/KK

Das Bauprojekt „Viva life“ will seinem Namen alle Ehre machen. Zwischen 5800 und 6800 Euro legt man pro Quadratmeter hin. Dafür lebt man 700 Meter vom Wasser entfernt – Blick auf den See sowie den Pyramidenkogel inklusive. Eine moderne und bauökologisch zeitgerechte Bauweise soll für hohen Wohnkomfort und Wertbeständigkeit für viele Jahrzehnte sorgen. Die Wohnanlage wird in Massivziegelbauweise auf Niedrigenergiestandard (Erdwärme mit Tiefenbohrung, Fußbodenheizung) errichtet. „Die Wohnungen sind natürlich das ganze Jahr über bewohnbar“, ergänzt Stark, der sich für den Verkauf verantwortlich zeigt.

Das Projekt wird in Reifnitz verwirklicht © Markus Traussnig

Seit einer Woche sind die Wohnungen, die zwischen knapp 47 und 181 Quadratmeter messen und entweder über Balkon, Terrasse, Loggia oder Garten verfügen, am Markt. „Zwei Wohnungen sind bereits verkauft, für vier weitere gibt es bereits Optionen“, so Stark weiter. Einen Tiefgaragenplatz, einen Autoabstellplatz (unter Carport) oder ein Kellerabteil gibt es optional zu erwerben. Zudem werden zwei E-Ladestationen errichtet, auch ein absperrbarer Fahrradabstellraum ist vorhanden. Die ganze Anlage wird zudem barrierefrei errichtet, das Vorhandensein eines Liftes versteht sich damit von selbst.

Baustart ist bereits im Herbst © Vivalife/KK

Der angeschlossene Veranstaltungsraum ist bereits vergeben, mit einem Betreiber des im Erdgeschoß befindlichen Bistros ist man in Verhandlungen.