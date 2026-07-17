Sind Sie am ersten Ferienwochenende auch im Stau gestanden? Wenn es Sie über Kärnten und den Karawankentunnel in Richtung Slowenien und weiter an die kroatische Küste zog, mussten Sie Geduld mitbringen. Zumindest waren Sie nicht allein.

Vielleicht saß sogar Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner im Auto vor Ihnen. Er verbringt seinen Urlaub nämlich auch gerne in Kroatien, wie er uns verraten hat. Aber warum wollen plötzlich alle nach Kroatien? Dieser Frage werden wir natürlich nachgehen.

In diesem Sinne: einen schönen Urlaub und gute Fahrt!

Warum alle plötzlich nach Kroatien wollen

Nicht nur Politiker urlauben gerne in Kroatien. Das Land an der Adria wird dank zahlreicher Filme und Serien für immer mehr Menschen zum Reiseziel. Prominente Beispiele sind „Game of Thrones“, „Mamma Mia! Here We Go Again“ und aktuell „The Forsytes“ sowie „Outer Banks“.

Gute Nachrichten für Italien-Urlauber

Wen es statt nach Kroatien in diesem Sommer nach Italien zieht, für den gibt es eine gute Nachricht. Von den bislang 10.000 Radarfallen auf Italiens Straßen sind ab sofort nur noch 3.150 in Betrieb. Ein Dekret von höchster Stelle hat damit zu tun.

Wie man eine Insel finanziert

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die „Kleine Zeitung” regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er darüber, wie man mit den Rucksäcken schusseliger Urlauber eine Insel verdient.

Ungutes Souvenir

Zu einem guten Urlaub gehören Souvenirs einfach dazu. Dieses „Mitbringsel” hätten sich Kärntner Urlauber jedoch gerne erspart, weswegen sie nun ein Hotel an der Oberen Adria verklagen. Das Hotelpersonal hatte ihre Autos eingeparkt und ihnen diese am Abreisetag angeblich beschädigt zurückgebracht.

Biergenuss bei Hitze

Italien gilt ja bekanntlich als Weinland. Dennoch gibt es inzwischen Brauereien, die sich einen Namen gemacht haben, wie die Craft-Brauerei 32 Via dei Birrai in Venetien. Dort wollte man wissen, ob und wie sich die Sommerhitze auf das Trinkverhalten der Gäste auswirkt. Das Ergebnis überrascht.

Baden in Ruinen

Türkisgrünes Wasser gibt es übrigens nicht nur an zahlreichen kroatischen Stränden. Auch in Umbrien findet man solche Perlen, etwa die Gole del Nera bei Narni. Sie sind noch ein Geheimtipp. Höhepunkt ist die Sorgente della Morìca mit ihren Kraftwerksruinen. Baden ist dort ausdrücklich erlaubt.