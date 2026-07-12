Daniel Fellner hatte schon gerne das Steuerrad in der Hand, bevor er Landeshauptmann wurde. Entsprechend geht es auch in diesem Sommer mit der Familie zum Segeln an die kroatische Küste.

Daniel und Sandra Fellner zieht es mit der Familie im Sommer wieder ans Meer © Privat

„Das ist für uns mittlerweile schon zu einer schönen Tradition geworden.“ Ganz abschalten wird er freilich nicht, „es wird immer wieder Angelegenheiten geben, um die ich mich auch während dieser Tage kümmern muss, das gehört in dieser Funktion einfach dazu, trotzdem möchte ich die Zeit bewusst mit meiner Familie verbringen, Batterien aufzuladen und neue Energie tanken.“

Gaby Schaunig entspannt daheim – und bei zwei Kurztrips nach Verona und London © KLZ / Privat

Für seine Stellvertreterin Gaby Schaunig wird der Sommer heuer zu einer Mischung aus Kultur und Erholung. Zwei Kurztrips führen sie nach Verona und London. Die nötige Ruhe findet sie aber vor allem zu Hause: „Am besten erhole ich mich im eigenen Garten, beim Wandern, beim Laufen im Wald und beim Schwimmen im Wörthersee.“

Martin und Ulli Gruber teilen die Urlaubstage zwischen dem Weißensee und südlicheren Gefilden © KLZ / Privat

Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber wird mit seiner Frau Ulli und den drei Kindern ein paar Tage am Weißensee sowie ein paar Tage im Süden verbringen. „Worauf ich mich dabei am meisten freue, ist es, vor allem am Morgen ausgiebig Zeit für ein gemütliches gemeinsames Familienfrühstück zu haben.“ Ansonsten stehen dabei vor allem Schwimmen und Spielen mit den Kindern am Programm. Dazwischen besucht er aber auch zahlreiche Veranstaltungen, die zum Kärntner Sommer dazugehören - von Traditions- und Kulinarikfesten bis hin zu Sommertheatervorführungen.

Marika Lagger-Pöllinger zieht es mit der Großfamilie nach Kroatien © Privat

Für Neo-Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger gehört der gemeinsame Familienurlaub zum fixen Bestandteil des Sommers. „Wie jedes Jahr geht es mit der ganzen Großfamilie für eine Woche nach Kroatien.“ Einzelne freie Tage werden hingegen in Kärnten verbracht – auf den heimischen Almen oder zu Hause. „Beim Garteln kann ich besonders gut abschalten und neue Kraft tanken.“

Die Berge sind das bevorzugte Urlaubsziel von Landesrätin Beate Prettner © Privat

Der beste Erholungseffekt stellt sich bei Landesrätin Beate Prettner in den Bergen ein. „In der Natur und im Kreis lieber Menschen finde ich die nötige Ruhe vom politischen Alltag.“

Peter Reichmann zieht es mit Partnerin Nina in die Berge und nach Italien © KLZ / Privat

Italien und die Nockberge – und beides in Begleitung von Lebensgefährtin Nina. Das sind die Urlaubspläne von Landesrat Peter Reichmann. „Einen einzigen Lieblingsurlaubsort habe ich eigentlich nicht – dafür gibt es einfach zu viele schöne Plätze.“

Sebastian Schuschnig verbringt einen Teil seiner Freizeit auf den Laufstrecken dieses Landes © Privat

Auch für Sebastian Schuschnig ist es das Wichtigste, die wenige freie Zeit mit der Familie zu verbringen. Er und seine Frau sind heuer zum zweiten Mal Eltern geworden. „Unsere Tochter Teresa ist erst wenige Monate alt, daher verbringen wir den Sommer gemeinsam mit unserem Sohn Matthias in Kärnten, zuhause am Ossiacher See und dem Lieblingssee der Familie, dem Weißensee.“ Wenn Zeit dafür bleibt, steht bei Sebastian Schuschnig auch sein Hobby – das Laufen – am Programm, sowohl am Berg als auch in der Ebene. „Um Ausblick und Aussicht zu genießen.“

FPÖ Landesparteiobmann Erwin Angerer und Ehefrau Andrea zieht es auf die Berge © Privat

FPÖ-Chef Erwin Angerer verbringt den Sommer in seiner Heimat Kärnten. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea sind Wanderungen geplant. „Die Bewegung in der Natur ist ideal, um Kraft zu tanken und zu entspannen.“

Team Kärnten Gerhard Köfer badet gerne in der Lieser © Privat

„Klassischen Sommerurlaub mache ich eigentlich nie. Im Sommer bin ich meist bei Veranstaltungen in Kärnten unterwegs. Was durchaus sein kann, ist ein Wochenende in Lignano“, sagt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Die beste Art, die Freizeit zu gestalten sei ohnehin daheim mit der Enkeltochter im Garten zu spielen oder mit den beiden Hunden entlang der Lieser zu spazieren und dort zu baden. „Ich bemühe mich auch redlich, mich kulinarisch als Grillmeister zu verbessern, mit mäßigem Erfolg, aber stets großem Optimismus.“

Grünen-Chefin Olga Voglauer geht wandern © Privat

Im Großarltal und im Vipava-Tal in Slowenien ist Grünen-Chefin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer in diesem Sommer anzutreffen. „Zeit in den Bergen, die Bewegung und die gemeinsame Zeit mit meiner Familie sind für mich der beste Ausgleich zum hektischen Alltag.“

Janos Juvan und Hund Oscar © Privat

Der Höhepunkt des Sommers ist bei Neos-Chef und Nationalratsabgeordnetem Janos Juvan erst am Ende des Sommers: Mit dem Team seines Unternehmens geht es für ein paar Tage nach Rovinj ins „Beach Office“. „Vormittags wird gearbeitet, danach bleibt Zeit für alles, was im Arbeitsalltag oft zu kurz kommt.“ Bis dahin gibt es den Wörthersee und die Julischen Alpen, wo sich Familienhund Oscar austoben kann. Zudem geht es mit der ganzen Familie für eine Woche zum Segeln nach Kroatien. „Darauf freue ich mich besonders.“ Wohl weniger Freude als Pflicht: Verhandlungen zum Thema Wohnen im Nationalrat und eine wichtige Sitzung des Klagenfurter Gemeinderates Ende Juli.