Die 24-Jährige Marie Wieser aus Paternion näht und häkelt, seit sie denken kann und hat ihre Liebe zum traditionellen Handwerk zum Beruf und zu einem eigenen kleinen Label gemacht. Unter dem Namen „Goldmizi“ entstehen individuelle Taschen und Dirndlschürzen, die allesamt eines gemeinsam haben: Sie sind mit viel Zeit, Liebe zum Detail und in echter Handarbeit gefertigt. Die Begeisterung für Nadel und Faden wurde Wieser praktisch in die Wiege gelegt. Ihre Großmutter ist Schneiderin und nahm ihre Enkelin schon früh mit in die Welt des Nähens und Häkelns. Bis heute ist die Oma die liebste Begleitung der jungen Designerin, wenn es darum geht, neue Stoffe oder Materialien auszuwählen.

Den Grundstein für ihr handwerkliches Können legte Marie Wieser an der WiMo in Klagenfurt. Dort, wie sie selbst sagt, lernte sie das Nähen „richtig“. Im Rahmen ihrer Ausbildung absolvierte sie ihr Pflichtpraktikum bei Trachten Roll in Villach, einem Traditionsbetrieb, der im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Dort entdeckte sie endgültig ihre Liebe zum Dirndl.

Marie Wieser (rechts) ist auch Mitglied der Gemeindemusikkapelle Paternion/Feistritz. Für die Marketenderinnen nähte sie eigene Dirndl © KK/Privat

Nach der Matura im Jahr 2021 wurde aus dem Praktikum schließlich eine Fixanstellung. Heute ist Wieser Store-Managerin bei Trachten Roll und besitzt, wie sie lachend erzählt, mittlerweile selbst mindestens 15 Dirndl. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit begann sie, für sich selbst Taschen zu häkeln. Dabei experimentiert sie mit verschiedensten Materialien: von T-Shirt-Garn über Makramee-Garne mit Polyester bis hin zu Satin-Geschenksbändern, die den Taschen besondere Stabilität verleihen. Alle „Goldmizi“-Modelle verfügen über ein Innenfutter, viele zusätzlich über einen Taschenboden. Auf diese hochwertigen Details legt Wieser besonderen Wert. Im Freundes- und Bekanntenkreis sorgten die Taschen für Begeisterung, sodass sie begann, ihren Freundinnen individuelle Modelle zum Geburtstag zu schenken, dann bot ihr Chef Wolfgang Roll an, die Taschen auch im Geschäft auszustellen und zu verkaufen. Für Wieser war das der Startschuss: Sie meldete ein Gewerbe an und vertreibt ihre Einzelstücke seither zusätzlich über Instagram.

„Ich mag das Individuelle“

Besonders gerne erfüllt die 24-Jährige individuelle Wünsche. „Je individueller, desto besser“, sagt sie. Wer eine ganz persönliche Tasche oder eine maßgeschneiderte Dirndlschürze möchte, kann sich direkt bei ihr melden oder bei Trachten Roll vorbeischauen. Neben den gehäkelten Taschen fertigt Wieser nämlich auch individuelle Dirndlschürzen an: „Viele kaufen sich jedes Jahr ein neues Dirndl. Mit einer individuellen Schürze trägt man quasi jedes Mal ein neues Dirndl, ohne ein komplett neues kaufen zu müssen“, erklärt sie.

Und woher kommt eigentlich der Name „Goldmizi“? Die Erklärung ist ebenso persönlich wie charmant: „Meine Mama nennt mich manchmal ‚Mizi‘ und Freunde manchmal ‚Goldmarie‘. Daraus ist schließlich die ‚Goldmizi‘ entstanden“, erzählt Marie Wieser mit einem Lächeln.