Rechtzeitig vor dem Villacher Kirchtag eröffnet Michelle Miggitsch wie schon im Vorjahr ihren Pop-up-Store „Imperialista“ in der Innenstadt. Am ehemaligen Gössl-Standort präsentiert die 35-jährige Villacherin dort ihre neue und streng limitierte Dirndl-Kollektion mit eigens entworfenen Stoffen und modernen Interpretationen traditioneller Tracht. Produziert werden die Stoffe wie auch die Dirndl allesamt in Österreich.

Der Store hat aktuell freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr sowie in der Kirchtagswoche täglich geöffnet. Miggitsch betreibt ihr Label im Alleingang: „Von Design und Stoffauswahl über Marketing bis hin zum Verkauf mache ich alles selbst“, erzählt sie.

Von der Idee zur eigenen Marke

Die Idee, mit „Imperialista“ eine eigene Marke zu gründen, kam Miggitsch bei ihrer Suche nach einem Dirndl, das ihren Vorstellungen entsprach. Ohne klassische Schneiderausbildung entwickelte sie gemeinsam mit einer erfahrenen Schnittdesignerin und Schneiderinnen ihre ersten Modelle. Ihre Dirndln sollen möglichst vielseitig tragbar sein, etwa mit abnehmbaren Ärmeln oder ohne Schürze. Ihr Ziel sei es, Tracht auch über den Kirchtag hinaus alltagstauglicher zu gestalten. Die diesjährige Kollektion umfasst vier Dirndl, „eigentlich viereinhalb“, lacht die Designerin. Neben den Dirndl gibt es heuer nämlich auch ein Oberteil für Damen sowie Gilets für Herren.

Neu ist heuer die „Dirndlbluse“ aus dem Hause Imperialista © KLZ/Alexandra Pöcher

Farblich setzt die Designerin erneut auf helle Pastelltöne, die bereits im Vorjahr großen Anklang fanden und auf zwei Modelle im Stil des klassischen Kärntnerdirndls. Die dreiteiligen Stücke können zusammen oder einzeln getragen werden, denn: „Ein Dirndl ist nicht nur ein Dirndl“, so Miggitsch und weiter: „Tracht wird vielseitiger.“ Erstmalig stammen auch die Stoffdesigns aus ihrer eigenen Feder und wurden exklusiv für die Kollektion produziert: „Jedes Dirndl ist limitiert, oft auf nur wenige Stücke pro Größe.“ Produziert wird von Größe 32 bis 44 - auf Wunsch fertigt Miggitsch aber auch größere Größen an.

Zwischen Beruf und Leidenschaft

Neben ihrem Label arbeitet Miggitsch hauptberuflich als Key Account Managerin in der Medizintechnik. Mit dem Villacher Kirchtag verbindet sie eine besondere Beziehung: „Ich liebe den Villacher Kirchtag seitdem ich ein kleines Kind bin, es ist für mich die schönste und wichtigste Woche des Jahres. Und wenn ich dann Frauen und Männer in meinen Designs sehe, geht mir einfach das Herz auf.“