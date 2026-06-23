Der Villacher Kirchtag setzt auch 2026 auf Villacher Bier. Das wurde nach Bekanntwerden der geplanten Verlagerung des Getränkelagers der Brau Union kommuniziert. Das bedeutet für die Wirtinnen und Wirte, dass sie auch in diesem Jahr am Festgelände ausschließlich Bier der Marke Villacher Bier ausschenken dürfen. Eine brennende Frage ist bisher aber noch unbeantwortet: Wie viel wird ein großes Bier am größten Brauchtumsfest Österreichs in diesem Jahr kosten?

Bierpreis wird wieder angehoben

2024 knackte der Preis für 500ml Bier erstmals die 7,50-Euro-Marke. Gastronomin Valentina Tosoni vom Rathauscafé zählte damit zu den preislichen Spitzenreiterinnen. Auch 2025 kostete das Bier nirgendwo so viel, sie hob den Preis jedoch nicht an. „Ein Beitrag zum Jubiläumskirchtag“, so Tosoni damals. Zur 81. Ausgabe des Villacher Kirchtags sieht die Sache jedoch schon anders aus. 7,90 Euro oder 8 Euro soll das Bier heuer bei ihr kosten. „Anders geht sich das rechnerisch für mich nicht aus“, erklärt sie.

Wirtesprecher Gerfried Hopf berichtet, dass bei einer Sitzung besprochen worden sei, dass die anderen Kirchtagswirtinnen und -wirte auch heuer weniger als sieben Euro für das große Bier verlangen werden. Preisliche Anpassungen soll es im Vergleich zum letzten Jahr dennoch geben. „Alle Preise sind immerhin um fünf Prozent gestiegen“, argumentiert Hopf.

Angepasstes Kirchtagsbier

Letztes Jahr hatte der Villacher Kirchtag erstmals ein eigenes Bier. Gebraut wurde es in der Villacher Stadtbrauerei, ausgewählt von einer 50-köpfigen Jury. Auch heuer wird es das Bier wieder geben, allerdings in weiterentwickelter Form, wie Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) erklärt. Das besondere Bier wurde 2025 komplett ausgetrunken. Das soll heuer nicht passieren: „Wir haben heuer 810 Hektoliter Kirchtagsmärzen geplant“, so Braumeister Lukas Scharf.